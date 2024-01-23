ننشر اسعار وطريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2024

من أكثر الأشياء التي يرغب في معرفتها مشجعي رياضة كرة القدم هي اسعار تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2024، حيث أن قناة بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مجموعة من المباريات الهامة التي لا تتم إذاعتها عبر القنوات الرياضية المفتوحة، وقناة بي ان سبورت هي أحد القنوات التي تتبع الإعلام القطري.

اسعار تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2024

يتساءل الكثير حول اسعار تجديد اشتراك بي ان سبورت في السعودية 2024 حيث يوجد عدد من الباقات الشهرية المختلفة، وقد تشمل هذه الباقات المحتوى الترفيهي والرياضي، أسعار باقات بي ان سبورت هي:

من ضمن الباقات الرياضية الكبرى التي توفرها القناة هي الباقة التي يكون سعر الاشتراك بها 380 ريال لمدة ستة.

بينما سعر الاشتراك بالباقة الأعلى لمدة عام هو 650 ريال.

الباقة المميزة من أهم الباقات التي تقدمها قناة بي ان سبورت ويكون سعر الاشتراك لمدة ستة أشهر هو 430 ريال بينما لمدة عام 780 ريال.

تمتلك القناة الباقة الترفيهية التي يصل سعر الاشتراك بها 405 ريال لمدة ستة أشهر، وكذلك 580 ريال لمدة عام.

كيف يتم تجديد الباقة الخاصة بقناة بي ان سبورت

لكي يتم تجديد الباقة الخاصة بالاشتراك في القناة يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها، من أجل أن تتم عملية التجديد بنجاح، وهذه الخطوات هي: