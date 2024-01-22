موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة المجانية “هنـــا” على موقع لاروزا 2024
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان يحتل مكانة مهمة بين المسلسلات التاريخية المحبوبة في الوطن العربي، حيث يتابعه الملايين من الجماهير، بشغف يتميز المسلسل بسرد تاريخي تركي ملحمي يروي أحداثا هامة شهدتها العصور القديمة، مسلطا الضوء على حياة القائد عثمان والتحديات التي واجهها في تأسيس الدولة العثمانية.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان
يرغب العديد من المشاهدين العرب في متابعة المسلسل والتعرف على مواعيد عرضه لضمان متابعته بانتظام، يمكنكم الاطلاع على الجدول الزمني لعرض “قيامة عثمان” على القنوات الناقلة للمسلسل.
تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12034.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.
- الجودة: HD.
تردد اخر لقناة الفجر الجزائرية
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12645.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة القناة: SD.
موعد عرض مسلسل “قيامة عثمان”
تم الإعلان عن عرض المسلسل “قيامة عثمان” اليوم الخميس، الموافق 18 يناير 2024، على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، يتم تقديم الحلقة بترجمة إلى اللغة العربية، وتتميز بجودة عرض عالية.
كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالتأكد من أن الريموت الخاص بجهاز الاستقبال متاح وجاهز للاستخدام.
- اختر إعدادات القمر الصناعي وحدد القمر الصناعي الذي ينقل الفجر الجزائرية.
- أضف التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية.
- قم بتحديد معدل الترميز الصحيح للقناة.
- حدد الاستقطاب الذي يستخدمه القمر الصناعي.
- ادخل قيمة معامل تصحيح الخطأ إذا كانت مطلوبة.
- اضغط على بحث تلقائي للعثور على القنوات الجديدة.
- انتظر حتى يكتمل عملية البحث.
- بمجرد العثور على قناة الفجر الجزائرية، يمكنك الاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه.