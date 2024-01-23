مفتوح الان 🌀🌀.. رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة السعودية 2024 عبر الموقع الرسمي

تهتم وزارة الصحة في المملكة السعودية بصحة المواطن المواطن السعودي العامة لذلك قامت بإطلاق رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة السعودية 2024، وذلك من أجل الاطمئنان على الصحة النفسية للمواطن، ويعد هذا الاختبار أحد الاختبارات الصحية التي تقوم بها الوزارة من أجل الاطمئنان على صحة المواطن داخل المملكة من جميع الجوانب الصحية ويتم إجراء هذه الاختبارات إلكترونيًا من خلال مخصصة لكل اختبار.

رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة السعودية 2024

من أهم الاختبارات الصحية في المملكة هو اختبار الاكتئاب وقد طرحت الوزارة المختصة رابط اختبار الاكتئاب وزارة الصحة السعودية 2024، والذي يتم الدخول عليه والقيام بالإجابة على كافة الاسئلة المتاحة، ويتم الدخول على الرابط من هنا ومن الاسئلة الخاصة باختبار الاكتئاب ويتم اختيار الأجوبة من بين أحيانًا، بنسبة قليلةً، كثيرًا، بصفة دائمة وتكون اسئلة الاختبار عن:

يواجه الشخص صعوبة عند الرغبة في النوم أو ينام فترات كبيرة.

الشعور بالسوء تجاه النفس أو القيام بخذلان العائلة.

افتقاد الرغبة في القيام بأحد الأنشطة التي كان يتم القيام بها أو عدم الاستمتاع خلال ممارستها.

إذا كان الشخص لا يمتلك القدرة على التركيز.

الشعور أن الحياة سيئة ولا تستحق أن يعيش فيها المرء.

وجود بطء في الحركة أو في أداء المهام والأنشطة.

الشعور بالحزن بصفة مستمرة.

الإحساس بالتوتر.

أسباب الإصابة بالاكتئاب

بعد إجراء الاختبار الذي يثبت أن الشخص مصاب بالاكتئاب، والتأكد ان المواطن الذي قام بأداء الاختبار يعاني من الاكتئاب يجب مراجعة أسباب الإصابة به لكي يتم العلاج بشكل صحيح، من أسباب الإصابة بالاكتئاب: