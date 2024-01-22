asd maroc الدعم الملكي المغربي| برابط شغال ومباشر التسجيل في الدعم المباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي عبر www.asd.ma

تُعد منصة www.asd.ma أحدى المبادرات الحكومية في المغرب التي تسعى إلى توفير الدعم الاجتماعي المباشر للأسر والأفراد المحتاجين، تقدم المنصة دعمًا ماليًا شهريًا للأسر ذات الدخل المحدود وتقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم برامج اجتماعية أخرى.

تعد المنصة الإلكترونية www.asd.ma فرصة فريدة للأفراد الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، حيث تقدم تجربة تفاعلية ومباشرة لتبسيط عملية التسجيل والحصول على الدعم المالي بسهولة. يهدف الاستفادة من منصة asd.ma إلى تحسين حياة الأفراد والأسر في المغرب وتحقيق تأثير إيجابي وملموس.

نظام الدعم الاجتماعي المباشر ASD MA

نظام الدعم الاجتماعي المباشر ASD MA هو برنامج وطني أطلقته الحكومة بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر التي تضم أطفالًا في سن التمدرس أو تلك التي تواجه ظروفًا هشة.

يهدف النظام إلى دعم القدرة الشرائية للأسر التي لا تستفيد من أي تعويضات عائلية، يمكن للأسر التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الموقع الإلكتروني www.asd.ma، ويتعاون البرنامج مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والوطنية لتوفير الدعم اللازم للأسر المستحقة.

تُعتبر منصة asd.ma جزءًا من جهود الحكومة لتقديم الدعم المباشر للفئات الهشة وتحسين الوضع المعيشي لتلك الأسر المستحقة. تستهدف المنصة عددًا كبيرًا من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الأكثر، وتعتبر هذه الدعم فرصة حقيقية للتحسين والتطوير.

الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma

فيما يلي قائمة بالفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر منصة asd.ma:

الأسر ذات الدخل المحدود: تشمل هذه الفئة الأسر التي تعاني من ضيق الحالة المالية والصعوبات المالية اليومية، يهدف الدعم الاجتماعي المباشر إلى مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم. العاطلين عن العمل: يتضمن هذا البرنامج الفئة التي فقدت وظائفها أو تعمل بشكل غير منتظم وتعاني من عدم الاستقرار المالي، يهدف الدعم المباشر لتقديم الدعم المالي اللازم لهؤلاء الأفراد حتى يتمكنوا من تجاوز الفترة الصعبة وإيجاد فرصة للعمل الثابت. العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة: تُعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعجزة فئات مستفيدة من البرنامج، يهدف الدعم الاجتماعي المباشر إلى تحسين حياتهم وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم. العائلات المكونة من أفراد وحدهم: يشمل هذا البرنامج الأفراد الذين يقيمون بمفردهم دون دعم أسري ويعانون من ظروف صعبة، يهدف الدعم الاجتماعي المباشر إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد وتحسين مستوى حياتهم. الأيتام والأطفال المعوزين: تشمل هذه الفئة الأطفال الذين فقدوا والديهم والذين يعيشون في أوضاع معيشية صعبة، تهدف منصة asd.ma إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال لضمان حياة كريمة وفرصة للتعليم والتطور.

منصة asd.ma تسعى جاهدة لتوفير الدعم المباشر لهذه الفئات الهشة وتحسين الوضع المعيشي للمستحقين، يعتبر هذا البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في المجتمع، إن التسجيل في منصة asd.ma يوفر فرصًا حقيقية لتحسين مستوى المعيشة والتنمية الشخصية للفئات المستحقة.

شروط الاستفادة من الدعم المباشر في المغرب www.asd.ma

للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر asd.ma، يجب أن يستوفي المتقدمون شروطًا محددة وهي كالتالي:

يجب أن يكون رب الأسرة مسجلاً في السجل الاجتماعي الموحد.

رب الأسرة يجب أن يكون مواطنًا مغربيًا.

لابد ان يكون المتقدم/ة مسجل/ة في السجل الوطني.

بالنسلة للمقيمين في المغرب لابد أن تكون الإقامة بشكل دائم.

– أن يكون المتقدم/ة من الفئات المستهدفة بالبرنامج، وهي:

الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.

أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود.

الأشخاص ذوو الإعاقة الحسية.

الأشخاص ذوو الإعاقة المركبة.

رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب

يتم التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب من خلال الرابط الرسمي “هنا” واتباع عدد من الخطوات مع تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.