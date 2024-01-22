تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024 وأفضل ما تقدمه من برامج وأناشيد

تعتبر قناة بيبي كيدز من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يجعل الأطفال شديدي التعلق بها، لذا تجد الأباء والأمهات دائمًا ما يبحثون عن تردد القناة بكثرة لما تقدمه القناة من محتوى يجذب الأطفال ويجعلهم يتعلقون بها، فمن المتعارف عليه أن الأطفال في مراحل العمر المتقدمة دائمًا ما يأخذون معارفهم من الرؤية أكثر من السماع، ولكثرة أوقات الفراغ في أعمارهم المتقدمة يحتاجون إلى ما يقدم لهم محتوى مشاهد بناء، وهذا ما تفعله القناة.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات

تستطيع مشاهدة قناة بيبي كيدز الجديدة على القمر الصناعي النايل سات، ومتابعة ما تقدمه القناة من برامج وأغاني وأناشيد هادفة للأطفال، وذلك من خلال أن تضيف إلى جهاز الاستقبال الخاص التردد التالي:

التردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد آخر لقناة بيبي كيدز على نايل سات

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

من خلال أي من الترددين السابقين تستطيع ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بالطريقة التقليدية ومتابع القناة ومشاهدة أفضل ما تقدمه.

ما هي البرامج التي تقدمها قناة بيبي كيدز 2024؟

تتميز قناة بيبي كيدز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، والتي تقدم أفضل ما لديها للأطفال في مختلف الفئات العمرية، ومن أبرز ما تقدمه هذه البرامج ما يلي:

البرامج التعليمية مثل برامج: أطفال الغد، وعالم العلوم، ومغامرات رامي، ونادي القراءة، حيث تساعد هذه البرامج الأطفال في أن ينموا فكريا وعلميًا.

البرامج الترفيهية مثل برامج:نادي الأطفال، وحكايات، وقصص الحيوان، ومثل هذه البرامج تساعد الطفل على فرز طاقة أيحابيه تساعده في التحصيل بعد ذلك.

أفلام ومسلسلات الكرتون مثل:مغامرات سندباد، والسنافر، ودراغون بول،والمحقق.