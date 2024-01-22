“البندورة الحمرا” استقبل قناة طيور الجنة للأطفال علي هذا التردد

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى تعليمي وتثقيفي للأطفال، وايضا تحرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التي تخاطب مختلف الفئات العمرية، وتتميز بتقديمها بأسلوب جذاب وتفاعلي، مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم على الاستماع والتعلم.

قناة طيور الجنة

تنطلق قناة طيور الجنة من شعار “نرسم البسمة على وجوه الأطفال”، حيث تسعى إلى تقديم محتوى ممتع ومفيد للأطفال، يساهم في إكسابهم المعرفة والمهارات المختلفة، ويساعدهم على النمو والتطور بشكل سليم و تركز الأغاني التعليمية التي تقدمها القناة على تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة، وتعزيز مفاهيمهم الدينية والثقافية، كما تتناول بعض الموضوعات التعليمية مثل الحروف والأرقام والألوان. أما الأغاني الترفيهية فهي تتناول موضوعات متنوعة مثل الطبيعة والحيوانات والأصدقاء، وتتميز بلحنها الجميل وكلماتها البسيطة التي تسهل على الأطفال حفظها.

تردد قناة طيور الجنة علي القمر العربسات

يمكن مشاهدة برامج واغاني طيور الجنة علي القمر الصناعي العربسات حيث يمكن ضبط تردد القناة بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد طيور الجنة علي النايل سات

تُعد قناة “طيور الجنة بيبي” من القنوات الفضائية الرائدة في مجال تقديم الأغاني والأناشيد للأطفال. وقد حظيت القناة بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة،سواء في مصر او في الدول العربية وذلك بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية، والتي تتميز بأسلوبها الجذاب وتفاعليتها العالية.