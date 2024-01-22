اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية والتي أعلنت عنها الوزارة، تيسيراً على عدد المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياُ على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق عبر موقع مظلتي جميع المحافظات ….

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق

حيث يمكن للمواطنين تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق عبر موقع مظلتي، والتي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الإنترنت .

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم حمل الكشوفات المراد الإستعلام عنها .

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

في حالة العثور على اسم المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكان وزير العمل العراقي قد أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاض التي اطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنه الوزارة وهي: