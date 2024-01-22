ابسط ياعم.. تحديد موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام عن المعاش

بالتزامن مع انتهاء شهر يناير يتساءل الكثيرون عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم إصدارها في سبتمبر الماضي بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان مفاده برفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات وبمضاعفة العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة بجعلها 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم إيداع المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في يوم الخميس الموافق 1 فبراير، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يتساءل أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 عقب تصريح رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لكبار السن، ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه وذلك اعتبارا من بداية شهر يناير، وكذلك رفع الحد الأعلى للمعاش إلى 10 آلاف جنيه بدلا عن 8720 جنيه شهريا، وبالاضافة الى مضاعفة منحة غلاء الأسعار لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

وعلى صعيد آخر فإنه سيتم صرف المعاشات في اليوم الأول من شهر فبراير بكل المحافظات لكل المستحقين، وعلى أن تستمر فترة الصرف 6 أيام.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

حرصت الجهات المختصة المتمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير منصة رسمية يتم من خلالها إتاحة الاستعلام عن الزيادات الجديدة للمستحقين، وتتمثل خطوات ذلك في النقاط التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي التابع الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

تسجيل الدخول بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم.

اتباع التعليمات من أجل استكمال الخدمة.

وأخيرا سيتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بصاحب المعاش، والتي تتضمن نسبة المعاش المستحق بعد الزيادة الجديدة.

والجدير بالذكر بأنه سيتم إيداع كافة المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في يوم الخميس والذي سيوافق 1 فبراير 2024 وعلى أن تمتد مدة الصرف بعد علاوة الغلاء 6 أيام.