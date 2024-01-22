ننشر.. رابط أسماء المعين المتفرغ 2024 الوجبة الجديدة جميع المحافظات عبر موقع وزارة العمل العراقية

تقوم وزارة العمل في العراق بتوفير رابط أسماء المعين المتفرغ للعام 2024 من أجل الاستعلام عن الأسماء التي تم شمولها بالتعيين لذوي الإعاقة، وفق الشروط المعلن عنها والتي تم التقديم عليها من خلال منصة أور التابعة لوزارة العمل العراقية وهيئة الحماية الاجتماعية.

رابط أسماء المعين المتفرغ 2024

يتم الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ والموافقة من قبل وزارة العمل العراقية عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة وزارة العمل العراقية، هيئة الحماية الاجتماعية.

اختيار الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ.

الدخول على كشوفات الاستمارة إدخال رقم الطلب المتواجد في استمارة التقديم.

يتم نقل رمز التحقق والضغط على استعلام.

في حال ظهور الأسماء يظهر الكشف الخاص بالمستفيد.

يحتوي مجموعة من البيانات منها المحافظة والاسم واسم الأم والحالة ورقم البطاقة الخاصة واسم المعين وبيانات المعاملة وحالة الراتب.

شروط التقديم على المعين المتفرغ

تضع هيئة الرعاية الاجتماعية مجموعة من الشروط الخاصة بالمعين المتفرغ ومن هذه الشروط:

لا يكون المعين يعاني من أي أمراض تمنعه عن تقديم الرعاية اللازمة.

عمر المتقدم يزيد على 18 عام وقت التقديم.

لا يكون المعين على رأس عمل وله راتب من الدولة.

أن يكون هناك صلة قرابة مع المعاق أي من أقارب المعاق سواء من الدرجة الأولى أو ما بعد ذلك.

تقديم المستندات المطلوبة وتعبئة استمارة المعين المتفرغ على منصة أور

أنواع الأمراض المشمولة بالتقديم على المعين المتفرع

توجد مجموعة من الأمراض الخاصة بذوي الإعاقة التي يتم التقديم على المعين المتفرغ للقيام برعاية هذه الفئات ومن هذه الأمراض