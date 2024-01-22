“أقوى إشارة” تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات وتابع مباراة مصر والراس الاخضر في كأس الأمم الافريقية

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية التي أعلنت من عدة أيام عن نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي لها ملايين المتابعين من شتى أنحاء العالم، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لمتابعة مباراة مصر أمام الراس الاخضر….

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

حيث يبحث عدد كبير من متابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024التي أعلنت عن عرض المباريات عبر شاشتها مجاناً دون الحاجة إلى دفع أي اشتراك شهري أو سنوي، وبجودة عالية وبدون تشويش، وتتميز قناة الجزائرية الأرضية بعرض أهم البطولات العربية والعالمية والتي تنقلها عبر شاشتها بجودة عالية بدون تقطبع أو تشويش، وإليكم تردد قناة الجزائرية الأرضية….

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على الشاشة

يجب تشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم اضغط على زر القائمة.

اذهب إلى قائمة القنوات .

حدد القمر الصناعي: نايل سات.

ثم ادخل تردد قناة الجزائرية 11680.

بعد ذلك اضبط معدل الترميز:

ثم اضغط على بحث.

سوف تظهر أمامك القناة.

يجب ادخال شفرة القناة 1100001100000000…

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم افريقيا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة على قناة الجزائرية الأرضية مع وجود الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة بوجود عدد من محللي كرة القدم لتحليل أداء اللاعبين والتعرف على الغيابات وأسبابها.