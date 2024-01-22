بالخطوات.. طريقة عمل jobs@caoa. gov. eg استعلام والتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية للعدل والبريد والتربية والتعليم

استقبلت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أيام طلبات الخريجين الحاصلين على مؤهلات عالية في عدد من الوظائف، واختلفت الوظائف حسب الجهة التابعة لها، حيث وزارة التربية والتعليم والعدل والبريد وظائف أخرى لتخصصات مختلفة، وبعد التقديم يُتاح للشخص عمل jobs@caoa. gov. eg استعلام، وذلك للتأكد من إتمام عملية التسجيل، وفي تقريرنا هذا نوضح لكم طريقة الاستعلام، بل وطريقة التقديم من الأساس، فتابعوا معنا.

jobs@caoa. gov. eg استعلام

بعد التقديم في الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، يمكنك بكل سهولة عمل استعلام للتأكد من أنك قمت بالتسجيل بالفعل، بل وقت إعلان النتائج بعد فرز الأوراق يمكن الاستعلام أيضًا، والتي تأتي خطواته على النحو التالي:

عليك أن تتجه إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على شبكة الإنترنت، ثم منها انقر على “استعلام” من الأعلى.

قم بإضافة الرقم القومي الخاص بك، وأيضًا رقم الطلب الخاص بك، ثم انقر على زر “استعلام”، وبعدها يظهر لك نتائج طلبك إن كان وقت النتيجة، بينما يظهر لك ورقك قيد الفرز إن كانت النتيجة لم تُعلن بعد.

التقديم على بوابة الوظائف الحكومية 2024

وضحنا لكم طريقة عمل jobs@caoa. gov. eg استعلام، أما عن طريقة التقديم، فهي عليك أن تتجه في البداية إلى الموقع، ثم النقر على زر وظائف، وحينها تختار الوظائف التي ترغب في التقديم عليها، علمًا بأن الوظائف كثيرة، فعلى سبيل المقال ترغب في التقديم على وظائف البريد المصري 2024، قم باختيار الوظيفة التي ترغب بالتقديم عليها، ثم انقر على زر “تقديم”، وبعدها تقوم برفع أوراقك وتسجيل بياناتك وتقدم طلبك، وحينها يظهر لك رقم لطلبك، والذي منه تستعلم عن النتيجة بعد ظهورها.