الحق شوف النور هيقطع عندك امتا.. جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 جميع المحافظات

بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء تم الإعلان عن جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 المؤقت، والذي تم العمل به من أجل مراعاة امتحانات طلاب وطالبات المدارس والجامعات حيث سينتهي في يوم الأربعاء المقبل 24 يناير، على أن يتم الرجوع الى مواعيد تخفيف الأحمال القديمة التي تصل لمدة ساعتين بكل منطقة سكنية في كافة المحافظات، وفيما يلي أهم التفاصيل.

جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024

أعلنت وزارة الكهرباء في مصر جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 للقرى والمدن بجميع المحافظات، فمع بداية انطلاق امتحانات نصف العام لكافة المراحل التعليمية بالجمهورية بدلت الوزارة مواعيد تخفيف الأحمال وقامت بحصرها بين الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً، والجدير بالذكر أن جدول تخفيف الأحمال المقرر العمل به في الأيام القادمة كان يبدأ من الساعة 11 صباحاً وينتهي عند الساعة 5 مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة سكنية وعقب انتهاء أيام الامتحانات لكل المراحل التعليمية سيتم العودة إلى المواعيد القديمة لكافة المحافظات.

مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

أكدت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الطاقة الكهربائية أنه سيتم العودة للعمل بجدول قطع الكهرباء القديم عقب انتهاء الشهادة الإعدادية والثانوية من أداء اختباراتهم، حيث قامت الوزارة بالكشف عن المواعيد التي سيتم قطع النور فيها على النحو التالي: