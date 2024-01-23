الحق شوف النور هيقطع عندك امتا.. جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 جميع المحافظات
بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء تم الإعلان عن جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 المؤقت، والذي تم العمل به من أجل مراعاة امتحانات طلاب وطالبات المدارس والجامعات حيث سينتهي في يوم الأربعاء المقبل 24 يناير، على أن يتم الرجوع الى مواعيد تخفيف الأحمال القديمة التي تصل لمدة ساعتين بكل منطقة سكنية في كافة المحافظات، وفيما يلي أهم التفاصيل.
جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024
أعلنت وزارة الكهرباء في مصر جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديد 2024 للقرى والمدن بجميع المحافظات، فمع بداية انطلاق امتحانات نصف العام لكافة المراحل التعليمية بالجمهورية بدلت الوزارة مواعيد تخفيف الأحمال وقامت بحصرها بين الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً، والجدير بالذكر أن جدول تخفيف الأحمال المقرر العمل به في الأيام القادمة كان يبدأ من الساعة 11 صباحاً وينتهي عند الساعة 5 مساءً بمعدل ساعتين لكل منطقة سكنية وعقب انتهاء أيام الامتحانات لكل المراحل التعليمية سيتم العودة إلى المواعيد القديمة لكافة المحافظات.
مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال
أكدت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الطاقة الكهربائية أنه سيتم العودة للعمل بجدول قطع الكهرباء القديم عقب انتهاء الشهادة الإعدادية والثانوية من أداء اختباراتهم، حيث قامت الوزارة بالكشف عن المواعيد التي سيتم قطع النور فيها على النحو التالي:
- سوف تمدد أوقات قطع الكهرباء بداية من الساعة 11 صباحا وتنتهي عند تمام الساعة 5 مساء.
- من المنتظر أن تعلن وزارة الكهرباء جدول زمني بناء عليه يتم تخفيض الحمل العام للكهرباء بمقدار ساعتين لكل منطقة.
- صرح الأستاذ سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن أهم أسباب انقطاع الكهرباء في مصر هي تأثر العالم بأجمعه من ظاهرة تغير المناخ.
- ومن المقرر أن يتم تغيير خطة مواعيد تخفيف الأحمال التي اعتمدها رئيس الوزراء من أجل امتحانات الطلاب يوم 24 يناير 2024 .