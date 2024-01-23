HERE.. رابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 وأسعار الدخول عبر الموقع الرسمي وي بوك

يتمكن الأفراد الراغبين في قضاء وقت ممتع وترفيهي من حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024 من خلال منصة وي بوك التي أعلنت عنها هيئة الترفيه وتضم المنطقة مجموعة من الألعاب والفعاليات الترفيهية التي تجذب أفراد العائلة من كافة الأعمار.

حجز تذاكر بوليفارد وورلد 2024

يتم حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني وي بوك عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني وي بوك من الصفحة الرئيسية يتم اختيار فاعلية بوليفارد وورلد.

الضغط على اكتشف واحجز ثم حجز التذاكر.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تحديد عدد التذاكر المطلوبة وتحديد اليوم الخاص بالزيارة.

معرفة الشروط والأحكام ثم الضغط على موافقة.

الانتقال إلى شراء تذاكر ودفع القيمة عن طريق وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

تذاكر بوليفارد وورلد

يمكن التعرف على كافة أنواع التذاكر الخاصة بمنطقة بوليفارد وورلد من خلال منصة وي بوك وكذلك منصة روح السعودية الإلكترونية من خلال التالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني روح السعودية.

اختيار بوليفارد وورلد موسم الرياض من الفعاليات.

الدخول على التذاكر ومعرفة أنواع التذاكر.

التذكرة العائلية بقيمة 520 ريال سعودي

التذكرة الذهبية بقيمة 218 ريال سعودي.

تذكرة vip بسعر 327 ريال سعودي.

سعر التذكرة weekend entry بسعر 58 ريال

الأطفال أقل من 3 سنوات يتم الدخول بشكل مجاني.

معلومات عن بوليفارد وورلد

منطقة بوليفارد وورلد هي منطقة ترفيهية تناسب كافة الأفراد والعائلات يتجمع فيها فعاليات من أكثر من 10 دول، يتواجد بها أكبر بحيرة صناعية في العالم وبها قوارب يتم الانتقال من خلالها من مدينة لمدينة، بها أكبر مسرح كروي في العالم ومدينة ألعاب لعشاق الحماسة والإثارة، تضم المسرحيات والمتأهة الكريستالية وملعب الجولف وعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية لأشهر مطربي العرب.