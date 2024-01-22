أقوي إشارة بث تردد قناة CN Arabia 2024 كرتون نتورك بالعربية على النايل سات وتابع مغامرات “توم جيري”

أصبح تردد CN Arabia من أهم الترددات التي يفضلها الآباء والأمهات لأبنائهم لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي ممتع لهم، ونجحت قناة كرتون نتورك بالعربية في أن تكون من أشهر القنوات التلفزيونية المتخصصة للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وحققت شهرة واسعة في وقت قصير، ونتابع معكم عبر هذه المقالة التردد الجديد لقناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia 2023 على القمر الصناعي النايل سات.

قناة كرتون نتورك بالعربية

انطلق البث لقناة كرتون نتورك بالعربية في عام 2010 وذاع صيتها منذ انطلاقها نظرا لعرضها كرتون “توم وجيري” المفضل لدى الكبار قبل الصغار بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أفلام الكرتون المدبلجة باللغة العربية، تناسب القناة جميع الفئات العمرية وتراعي العادات والتقاليد المتبعة في الوطن العربي وتخلو من أي مشاهد تخدش الحياء.

قناة كرتون نتورك من القنوات التي تبث على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش، ويمكن مشاهدتها بدون دفع أي اشتراكات شهرية أو سنوية فهي من القنوات المجانية غير المشفرة، وبالتالي يُمكن لأي فرد مشاهدتها مجاناً بدون دفع أي مصاريف.

تردد قناة CN Arabia

التردد:- 12225/ 12226 / 11277.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- ¾.

الجودة:- HD.

القمر الصناعي:- النايل سات.

تعرض قناة كرتون نتورك عدد من أفلام الكرتون المحببه للأطفال والتي من أشهرها “توم جيري” ومستر بين وغيرها، وقد ساعد هذا على شهرتها وأن تكون من أفضل القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي والتي تخلق هناك جو من السعادة والفرح بين الأطفال.