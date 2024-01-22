مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145… وتردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145، حقق مسلسل المؤسس عثمان نجاحاً كبيراً استمر لسنوات وسنوات وهذا بسب أحداثه الشيقة والمثيرة التي جعلت الجميع حريصين على مشاهدة الحلقات الجديدة أولاً بأول، حيث يهتم مسلسل المؤسس عثمان بعرض أدق التفاصيل والأحداث التي وقعت في عصر بناء الدولة العثمانية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145 وتردد قناة الفجر الجزائرية….

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

حيث يبحث عدد كبير من المتابعين ومحبي الأعمال التركية عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 التي أصبحت على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي سوف تشهد الكثير من الأحداث أبرزها انقاذ اورخان على يد مالهون والصراع الذي يعيشه المؤسس عثمان مع عدوه الجديد الذي يسعى للتخلص منه بشتى الطرق، إلا أن عثمان يكشف خطته ويتمكن من الانتقام منه، وشهدت الحلقة الماضية أيضاً من المسلسل الكثير من الأحداث ومن بينها مرض زوجة عثمان الذي اشتد عليها مما يجعله يشعر بالحزن عليها، والمتوقع أن تشهد الحلقة 145 مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث الشيقة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 على النايل سات

ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 على النايل سات، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً متابعة المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية…

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 من خلال التردد التالي: