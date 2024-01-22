اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب+ رابط وخطوات الإستعلام

تعد اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب، من أكثر الأمور بحثًا في دولة العراق، حيث إن ذلك يشمل جميع المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للجهاز التابع لوزارة الدفاع العراقية، إضافة إلى أن ذلك يكون عقب مراجعة وتصحيح جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالمقبولين، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء جهاز مكافحة الإرهاب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يُرجى الذهاب إلى بوابة أور.

ومن ثم يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الطلب.

الضغط على زر ” اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب”.

ليتم تحديد المحافظة بعد ذلك.

إدخال باقي التفاصيل المتعلقة بالمتقدم.

ليتم الضغط بعدها على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين.

شروط المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب 2024

جاءت أهم شروط التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب لجميع الوظائف المتاحة والمعنية بالقبول، وفقًا للأتي:-