“اتفرج مجاناً” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر على النايل سات بجودة عالية وبدون تشفير

ساعات قليلة تفصلنا على مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي من المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتعتبر هذه المباراة مصيرية لتحديد مصير منتخب مصر نحو التأهل لدور الـ 16 من البطولة، حيث إنه يستلزم عليه الفوز على الرأس الأخضر لضمان التأهل، وسنتابع معكم عبر “البديل” القنوات المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة المباراة بدون انقطاع أو تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تعد قناة بي إن سبورت هي القناة الحصرية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إلا إنها من القنوات المشفرة التي تتطلب دفع اشتراك لمتابعتها، وهناك عدد من القنوات المفتوحة التي أعلنت بأنها ستنقل عدد من مباريات البطولة على شاشتها بدون تشفير أو انقطاع، وذلك لرغبة عدد كبير من المشاهدين من محبي الرياضة وبالأخص كرة القدم من متابعة البطولة “مجانا”.

ويمكنكم الآن مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بالمجان من خلال تنزيل تردد القنوت التي سنوضحها بالأسفل على أجهزة استقبالكم، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر على القمر الصناعي النايل سات هي:-

القناة الجزائرية الأولى

التردد: 10992.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى

التردد: 11642.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغرب الرياضية على نايل سات

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من الجدير بالذكر أن يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب تعادله مع فريقي غانا وموزبيق، بينما يحتل فريق الرأس الأخضر صدارة المجموعة وضمن تأهله لدور 16.