“شجع مصر ببلاش”.. القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم في كأس امم افريقيا 2023 على جميع الاقمار

القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر، عمليات بحث كبيرة جدا حول القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم في كأس امم افريقيا 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، وتعتبر مباراة مصر والرأس الاخضر مصيرية بالنسبة لمنتخب الفراعنة الذي سيسعى بكل قوته لاقتناص النقاط الثلاثة والتأهل للدور التالي لاسعاد الجماهير، واليكم تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر عبر كافة الاقمار، فتابعونا.

القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر

أما عن القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم، فقد أعلنت عدد من القنوات الفضائية نقل كافة أحداث المباراة على مدار الشوطين بأعلى جودة للصوت والصورة دون تشفير أو تسديد مبلغ مالي، وبالتالي فهي تنافس قنوات بي ان سبورت الناقلة الحصري لمباريات البطولة بالكامل، حيث يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر على العديد من القنوات المجانية عبر مختلف الأقمار، ومن بينها:

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة مصر والرأس الاخضر

ستنطلق مباراة مصر والرأس الاخضر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وتقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، فيما يترأس المجموعة منتخب الرأس الاخضر برصيد 6 نقاط، أما منتخب مصر فيقع في المركز الثاني برصيد نقطتين.