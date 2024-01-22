“شجع مصر ببلاش”.. القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم في كأس امم افريقيا 2023 على جميع الاقمار
القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر
القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر، عمليات بحث كبيرة جدا حول القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم في كأس امم افريقيا 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، وتعتبر مباراة مصر والرأس الاخضر مصيرية بالنسبة لمنتخب الفراعنة الذي سيسعى بكل قوته لاقتناص النقاط الثلاثة والتأهل للدور التالي لاسعاد الجماهير، واليكم تردد القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر عبر كافة الاقمار، فتابعونا.
القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر
أما عن القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم، فقد أعلنت عدد من القنوات الفضائية نقل كافة أحداث المباراة على مدار الشوطين بأعلى جودة للصوت والصورة دون تشفير أو تسديد مبلغ مالي، وبالتالي فهي تنافس قنوات بي ان سبورت الناقلة الحصري لمباريات البطولة بالكامل، حيث يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر على العديد من القنوات المجانية عبر مختلف الأقمار، ومن بينها:
- قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
- قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100
- قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
- قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
- قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
موعد مباراة مصر والرأس الاخضر
ستنطلق مباراة مصر والرأس الاخضر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وتقع مصر ضمن المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، فيما يترأس المجموعة منتخب الرأس الاخضر برصيد 6 نقاط، أما منتخب مصر فيقع في المركز الثاني برصيد نقطتين.