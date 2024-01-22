“هتشوف الماتش مجاناً بدون تشفير” بالاسماء وترددات القنوت المفتوحة الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم 22-1-2024| ماتش الفراعنة V كاب فيردي

بدأ محرك البحث العالمي جوجل يشتعل بعمليات بحث حول القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، حيث حصل عدد من القنوات الفضائية المفتوحة على حق عرض وبث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2023،بجانب القنوات المشفرة الناقلة ل كان افريقيا.

تنقل القنوات المجانية مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ستقام المباراة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وسيتم نقل المباراة على القنوات المجانية للجمهور العربي لمشاهدتها ودعم منتخب مصر في هذه المباراة الهامة، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالتحليلات والتعليق الحصري على قنوات البث المجانية التي ستنقل المباراة.

مباراة مصر والرأس الأخضر

ترقب وانتظار هي الحالة التي يعيشها كافة جماهير الكرة المصرية، انتظاراً لانطلاق مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، لاسيما وأن ماتش مصر أمام الرأس الأخضر مباراة حاسمة للفراعنة فلا بديل عن الفوز حتى يتأهل المنتخب كوصيف للمجموعة الثانية، أو أن يخسر منتخب مصر مباراته اليوم أمام الرأس الأخضر ويودع بطولة أمم أفريقيا من الدور الأول.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر

تُقام اليوم مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وسوف يتابع جماهير كرة القدم في مصر بشغف هذه المواجهة المهمة، ومن أجل ذلك، يوفر لكم البديل الاخباري معلومات قيّمة حول القنوات المفتوحة التي ستنقل هذه المباراة على الهواء مباشرة.

إليكم عدد من القنوات المجانية التي تعرض المباراة، إذ يتيح هذا الخيار للمشجعين الذين لا يملكون اشتراكات تلفزيونية أو الذين يفضلون مشاهدة البث التلفزيوني المفتوح:

القناة الجزائرية الأولى

التردد: 10992.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى

التردد: 11642.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغرب الرياضية على نايل سات

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب مجموعة مصر بعد إنتهاء الجولة الثانية

1- الرأس الأخضر 6 نقاط.

2- منتخب مصر نقطتين.

3- غانا نقطة واحدة.

4- موزمبيق نقطة واحدة.