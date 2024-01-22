حبيب البابا وصل.. تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية التي لها دور كبير في عرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى نقلها لأروع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال، هذا وأنها لاقت شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، ويمكن القيام بإستقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، ليتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 نايل سات

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة كيدز، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل تصحيح الخطأ يكون 6/5.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 عرب سات

ويسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11270.

معدل ترميز القناة يكون 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة كيدز

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة كيدز على النايل سات وعرب سات، وفقًا للأتي:-