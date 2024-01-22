شاهد الآن:القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى ” المجانية” في الجولة الثالثة من AFCON 2023
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى وهو اللقاء الأخير لمنتخب المصري في دور المجموعات، والذي سوف يحدد بقائه في البطولة أم لا، ويتطلب منه اليوم الفوز بثلاث نقاط على أي حال ليصعد كثانى المجموعة، بعد أن تعادل في مباراته الأولي مع موزمبيق وفى مباراته الثانية مع غانا، وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر مع الراس الأخضر اليوم وهو الذي يعرف”كاب فيردي” عل عدة قنوات مفتوحة ومشفرة سوف نقدمها إليك عبر موقعنا البديل الإخباري.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى
يحسم اليوم المنتخب المصري مشواره الأفريقي بمباراة مع الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة له من دور المجموعات والتي يبحث بها عن الثلاث نقاط المؤهلة لدور ال16 من بطولة كاس أمم أفريقيا 2023 ، وقد خسر المنتخب في جولتين السابقة اربع نقاط مستحقة بالكالم بعد أداء قوى ولكن نتائج غير مرضين أنهت تلك المباريات بالتعادل الإيجابي في الدقائق الأخيرة ، ولها ومتوقع أن يلعب المنتخب المصري بأداء أقوي مما سبق على رغم من غيبا نجم الفريق محمد صلاح وسفرة لتلاقى العلاج .
مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر
تنقل جميع مباريات كاس أمم أفريقيا على قنوات بي أن سبورت ماكس حصريا عبر القنوات المشفرة، ولن تنقل مباريات عديدة من البطولة على تردد القنوت الأفريقية والتي إليك ترددها التالي :
- التردد: 12604، 8 غرب.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.
- التشفير: إرديتو فيديو جارد.
- القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W.
- التردد: 12604.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: v.
- التشفير: BISS.
- القمر الصناعي: Nilesat 7°W.
- التردد: 12604 .
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: H.
- التشفير: BISS.
- قمر الصناعى: يوتل سات 9 شرق
- التردد :11900.
- الاستقطاب: أفقى.
- الترميز: 27500.
- مفتوحة.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد: 12284.
- الاستقطاب: أفقى.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد: 11096.
- الاستقطاب: أفقى.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد: 12015.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.