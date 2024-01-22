شاهد الآن:القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى ” المجانية” في الجولة الثالثة من AFCON 2023

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى وهو اللقاء الأخير لمنتخب المصري في دور المجموعات، والذي سوف يحدد بقائه في البطولة أم لا، ويتطلب منه اليوم الفوز بثلاث نقاط على أي حال ليصعد كثانى المجموعة، بعد أن تعادل في مباراته الأولي مع موزمبيق وفى مباراته الثانية مع غانا، وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر مع الراس الأخضر اليوم وهو الذي يعرف”كاب فيردي” عل عدة قنوات مفتوحة ومشفرة سوف نقدمها إليك عبر موقعنا البديل الإخباري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردى

يحسم اليوم المنتخب المصري مشواره الأفريقي بمباراة مع الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة له من دور المجموعات والتي يبحث بها عن الثلاث نقاط المؤهلة لدور ال16 من بطولة كاس أمم أفريقيا 2023 ، وقد خسر المنتخب في جولتين السابقة اربع نقاط مستحقة بالكالم بعد أداء قوى ولكن نتائج غير مرضين أنهت تلك المباريات بالتعادل الإيجابي في الدقائق الأخيرة ، ولها ومتوقع أن يلعب المنتخب المصري بأداء أقوي مما سبق على رغم من غيبا نجم الفريق محمد صلاح وسفرة لتلاقى العلاج .

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تنقل جميع مباريات كاس أمم أفريقيا على قنوات بي أن سبورت ماكس حصريا عبر القنوات المشفرة، ولن تنقل مباريات عديدة من البطولة على تردد القنوت الأفريقية والتي إليك ترددها التالي :