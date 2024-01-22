ثبتها الآن وشاهد مباراة مصر والرأس الأخضر “تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم في أمم أفريقيا 2023
تنتظر الجماهير المصرية خاصة والعربية مباراة اليوم بين منتخبي مصر والرأس الأخضر ويبحث العديد عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، حيث تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 إثارة كبيرة، ويتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة لأداء منتخب مصر الذي بدأ مشواره في البطولة بتعادلين مع منتخبي موزمبيق وغانا، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهته اليوم أمام الرأس الأخضر لضمان تأهله للدور المقبل من البطولة.
موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم
تقام مباراة مصر والرأس الأخضر مساء اليوم الإثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أستاد فيليكس أوفوي بوانيي في أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر
تردد قناة الجزائرية الأولى:
- التردد: 10992
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة المغرب الرياضية:
- التردد: 12303
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة الرياضية المغربية الأولى:
- التردد: 11642
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة فوكس سبورت:
- التردد: 11013
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة تيلي تشاد:
- التردد: 11207
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة النبأ الليبية:
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة SuperSport:
- التردد: 11097
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة Canal+ Afrique:
- التردد: 11248
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة StarTimes:
- التردد: 12284
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام الرأس الأخضر
كشفت مصادر داخل معسكر المنتخب المصري أنه من المتوقع أن يلعب منتخب مصر بـ زيزو بدلًا من محمد صلاح أمام منتخب الرأس الأخضر ليلعب المنتخب المصري بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي.
- خط الوسط: حمدي فتحي، ومروان عطية، وإمام عاشور.
- خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد وزيزو