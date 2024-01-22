ثبتها الآن وشاهد مباراة مصر والرأس الأخضر “تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم في أمم أفريقيا 2023

تنتظر الجماهير المصرية خاصة والعربية مباراة اليوم بين منتخبي مصر والرأس الأخضر ويبحث العديد عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، حيث تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 إثارة كبيرة، ويتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة لأداء منتخب مصر الذي بدأ مشواره في البطولة بتعادلين مع منتخبي موزمبيق وغانا، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهته اليوم أمام الرأس الأخضر لضمان تأهله للدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر مساء اليوم الإثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أستاد فيليكس أوفوي بوانيي في أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تردد قناة الجزائرية الأولى:

التردد: 10992

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة المغرب الرياضية:

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرياضية المغربية الأولى:

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة فوكس سبورت:

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد:

التردد: 11207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة النبأ الليبية:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SuperSport:

التردد: 11097

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Canal+ Afrique:

التردد: 11248

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة StarTimes:

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم أمام الرأس الأخضر

كشفت مصادر داخل معسكر المنتخب المصري أنه من المتوقع أن يلعب منتخب مصر بـ زيزو بدلًا من محمد صلاح أمام منتخب الرأس الأخضر ليلعب المنتخب المصري بالتشكيل التالي: