“من غير ما تدفع مليم!!”.. مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم عبر القنوات المجانية في كأس امم افريقيا على كل الاقمار

مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر، يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر التي ستقام مساء اليوم على أستاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار عبر القنوات المجانية التي أعلنت أنها ستنقل تلك المباراة الهامة، حيث تقام مباراة مصر والرأس الاخضر في العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس امم افريقيا، وهناك عدة قنوات مجانية تمكنك من مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر

يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر من خلال ضبط واستقبال تردد القنوات المجانية على جهاز الريسيفر الخاص بك، وتلك القنوات هي:

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الاخضر

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر بكل قوته لاقتناص الفوز الهام والمصيري الذي سيؤهله للتأهل إلى الدور القادم، ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من كلا من: