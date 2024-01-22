“من غير ما تدفع مليم!!”.. مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر اليوم عبر القنوات المجانية في كأس امم افريقيا على كل الاقمار
مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر
مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر، يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر التي ستقام مساء اليوم على أستاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار عبر القنوات المجانية التي أعلنت أنها ستنقل تلك المباراة الهامة، حيث تقام مباراة مصر والرأس الاخضر في العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس امم افريقيا، وهناك عدة قنوات مجانية تمكنك من مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي.
مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر
يمكنك مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر من خلال ضبط واستقبال تردد القنوات المجانية على جهاز الريسيفر الخاص بك، وتلك القنوات هي:
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الاخضر
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر بكل قوته لاقتناص الفوز الهام والمصيري الذي سيؤهله للتأهل إلى الدور القادم، ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من كلا من:
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.
- خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.
- في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو تريزيجيه