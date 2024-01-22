مبروك للطلاب.. Link نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم القومي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الابتدائية والإعدادية وبالتزامن مع اقتراب اعلان نتائج الشهادات الابتدائية، يسعى الكثير من الأسر والطلاب على محركات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لسنة 2024 بالرقم القومي، والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عنها رسميا فور انتهاء المحافظات من تصحيح أوراق الامتحانات، وبعدها مباشرة يتم رصد الدرجات ومراجعتها من قبل المحافظات، لذلك نستعرض معكم خلال السطور التالية جميع التفاصيل التي تتعلق بنتيجة شهادة الصف السادس ومعرفة رابط الاستعلام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

ولكن تجدر الإشارة على أنه لم تنته محافظات التربية والتعليم من أعمال التصحيح حتى وقتنا هذا، لذلك من المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح في الكنترول لمدة سبعة أيام، وهذا يعني أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الشهر الجاري من يناير في مختلف المحافظات والمدارس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

رصدت بوابة نتائج التعليم الابتدائي أنه سيتم تنشيط رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم هوية الطالب فور اعتمادها من المحافظات، لذلك نوضح لكم خطوات الاستعلام عن شهادة الصف السادس:

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي . من خلال الهاتف المحمول أو شاشة حاسوب يجب الدخول على قم بالنقر على أيقونة نتيجة التعليم الأساسي. ثم قم بالدخول على نتيجة المرحلة الابتدائية وأدخل الرقم القومي. ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالألوان

في الأواني الأخيرة أصبحت النتائج بثلاثة ألوان الأزرق والأحمر والأخضر وكل لون من هذه الألوان يوضح تقدير الطالب في المادة وهذه الألوان عبارة عن: