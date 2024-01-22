مبروك للطلاب.. Link نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم القومي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
بمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الابتدائية والإعدادية وبالتزامن مع اقتراب اعلان نتائج الشهادات الابتدائية، يسعى الكثير من الأسر والطلاب على محركات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لسنة 2024 بالرقم القومي، والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عنها رسميا فور انتهاء المحافظات من تصحيح أوراق الامتحانات، وبعدها مباشرة يتم رصد الدرجات ومراجعتها من قبل المحافظات، لذلك نستعرض معكم خلال السطور التالية جميع التفاصيل التي تتعلق بنتيجة شهادة الصف السادس ومعرفة رابط الاستعلام.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024
ولكن تجدر الإشارة على أنه لم تنته محافظات التربية والتعليم من أعمال التصحيح حتى وقتنا هذا، لذلك من المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح في الكنترول لمدة سبعة أيام، وهذا يعني أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الشهر الجاري من يناير في مختلف المحافظات والمدارس.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024
رصدت بوابة نتائج التعليم الابتدائي أنه سيتم تنشيط رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم هوية الطالب فور اعتمادها من المحافظات، لذلك نوضح لكم خطوات الاستعلام عن شهادة الصف السادس:
- من خلال الهاتف المحمول أو شاشة حاسوب يجب الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- قم بالنقر على أيقونة نتيجة التعليم الأساسي.
- ثم قم بالدخول على نتيجة المرحلة الابتدائية وأدخل الرقم القومي.
- ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالألوان
في الأواني الأخيرة أصبحت النتائج بثلاثة ألوان الأزرق والأحمر والأخضر وكل لون من هذه الألوان يوضح تقدير الطالب في المادة وهذه الألوان عبارة عن:
- اللون الأزرق يوضح أن تقدير الطالب امتياز والتي تتراوح درجته ما بين 100:85 درجة
- اللون الأخضر يوضح أن تقدير الطالب جيدا جدا في المادة والتي تتراوح درجاته ما بين 85:65 درجة.
- اللون الأصفر وهنا يوضح أن تقدير الطالب مقبول في المادة ويحتاج إلى بعض من الدعم وتتراوح درجته ما بين 65:50 درجة.
- اللون الأحمر وهذا يشير أن تقدير الطالب تحت تحت تقدير المقبول والتي تتراوح درجاته ما بين50:1 درجة، وهذا يعتبر أن الطالب لم يتقن مهارات المادة.