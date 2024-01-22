دليلك الشامل للتعرف على لغة Golang

يعود تاريخ ظهور لغة Golang لأول مرة إلى عام 2007 على يد نخبة من كبار المهندسين في شركة جوجل، إلا أنها قد اجتاحت الأسواق بشكلٍ كبير عام 2009 لتكون لغة برمجة مفتوحة المصدر، وتمتاز بقدرتها الخارقة على دعم مختلف أنظمة وبيئات العمل الداعمة للغات الديناميكية،

تقدم العديد من أنواع البيئات التطويرية المتكاملة المتوفرة عبر الشبكة العنكبوتية إمكانية استخدام ودعم لغة غو دون الحاجة لتثبيتها، على عكس البيئات الأخرى التي تتطلب ضرورةً ملحة للتثبيت.

في إطار هذا السياق، دعونا نقدم لكم اليوم عبر دليلنا فحصاً شاملاً للغة غو..

ما هي لغة البرمجة Golang؟

تعد لغة “غو” إحدى لغات البرمجة التي تتصف بالديناميكية بشكلٍ كبير كما هو الحال في لغة روبي ولغة بايثون، ويرجع الفضل في الإتيان بلغة غو إلى المهندسين العاملين في شركة جوجل من خلال كتابتها بالاعتمادِ على بناء الجمل وفقًا لنمط “السي”.

تطغى على هذه اللغة مجموعة من الخصائص والسمات التي تتشابه في بعضها مع لغات البرمجة الأخرى وتختلف في بعضها الآخر، ومن أبرزها أنها لغة مفتوحة المصدر، وسهلة في التعلم وكتابة الأوامر والتطبيق أيضًا، كما يعتبر تصميمها بسيطًا وسهلًا يجعل من تعلمها أمرًا شيقًا لكل من يرغب في الانخراطِ في عالم لغات البرمجة.

يكمن الهدف في لجوء شركة جوجل لتطوير هذه اللغة إلى السعي لجعل عملية البرمجة أمرًا سهلًا للغاية من خلال تقليصها وجعلها أقصر، بحيث يجعل تطبيق وتنفيذ الأوامر أسهل مما سبق.

على سبيل المثال، كانت برمجيات جوجل تتطلب وقتًا يتجاوز 45 دقيقة على الأقل في تصميمه، بينما أصبح في الوقت الحالي لا يستغرق الأمر سوى 27 دقيقة فقط، وبذلك تتمثل أهميتها أيضًا باختصار الوقت والجهد في تنفيذ البرمجيات وتكوينها وتوجيهها بعد ذلك.

إحصائيات مذهلة حول استخدام لغة Golang بين المطورين

على الرغم أن لغة “غو” تعتبر واحدة من بين العديد من لغات البرمجة، إلا أنها نجحت في إرساء مكانة مميزة لنفسها وتحقيق حضور بارز في مجتمع البرمجة.

فعندما نتأمل تأثير غو في ساحة لغات البرمجة، نجد أنها تحمل نصيبًا يقارب 0.15%. يُظهر هذا الرقم على أن تلك اللغة تمكنت من تأسيس حصتها الخاصة، حتى وإن كانت متواضعة، وسط تنوع كبير في لغات البرمجة المتاحة.

هذا المستوى من الانتشار يُظهر تلاؤم لغة غو مع مختلف مجالات التطبيقات وجاذبيتها للمطورين الذين يبحثون عن أدوات فعّالة وموثوقة لتنفيذ مشاريعهم. ويعكس ذلك الثقة في قدرتها على تلبية احتياجات متنوعة.

تبرز الإحصائيات أيضًا وجود نسبة كبيرة من مواقع الويب في الولايات المتحدة تعتمد على “غو”، حيث وصلت نسبة تأثيرها إلى حوالي 45% من إجمالي المواقع التي تستخدم هذه اللغة. هذا يشير إلى تفضيل المطورين الأمريكيين لـ “غو” بناءً على أدائها القوي وسهولتها وملاءمتها لإنشاء مواقع ويب مشهورة.

إلى جانب هذه الإحصائيات، يؤكد موقع ستاتيستا الشهير أيضًا أن استخدام لغة ‘غو’ قد وصل إلى نسبة تقارب 13.24% على مستوى العالم في عام 2023، مما يسلط الضوء على انتشارها الواسع وتأثيرها العالمي.

ماذا تفعل لغة البرمجة Golang؟

تتضمن لغة غو عدداً من الميزات مثل مكتبتها القياسية وإدارة الحزم والكتابة الثابتة ودعم الاختبار بالإضافة إلى استقلالية النظام الأساسي الخاص بها. تستند مكتبة هذه اللغة القياسية على استخدام الحزم الموزعة.

تشير إدارة الحزم إلى كيفية إدارة غو لدعم إدارة الحزم المستندة إلى المستخدم والخارجية. يمكن نشر الحزم باستخدام مجموعة صغيرة من الأوامر. الكتابة الثابتة هي نظام كتابة يضمن التحويلات والتوافق مع تجنب المشكلات التي تأتي مع اللغات المكتوبة ديناميكياً.

تدعم هذه اللغة أيضاً اختبارات الوحدة للتشغيل بالتوازي مع التعليمات البرمجية المكتوبة. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتصميمها المعياري، يمكن تجميع الكود على أي منصة تقريباً.

من بين أدوات Golang المميزة “Gofmt”، وهي ميزة تعمل تلقائياً على تنسيق التعليمات البرمجية وإدخال مسافة بادئة لها لتسهيل القراءة، و “gorun” التي تجمع وتدير التعليمات البرمجية في وقت واحد، و “go-git” التي تتكامل بسلاسة مع جيت هب و “godoc” التي تنشئ قائمة على HTML التوثيق وفقاً لهيكل الكود وتعليقات المطور.

ما هي استخدامات لغة Golang؟

1) الحوسبة السحابية

تبرز لغة Golang كخيار ممتاز لتطبيقات الحوسبة السحابية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جوجل لتطويرها. تعتبر الحوسبة السحابية بيئة عمل أساسية لـ Golang، حيث تتيح لتطبيقاتها الضخمة التوسع على السحابة بكفاءة فائقة.

تتميز هذه اللغة بسرعتها الاستثنائية في بناء التطبيقات، ويعكس ذلك انخراطها الأدنى في استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة. تظهر هذه الميزات بوضوح في تقنيات رائدة مثل Kubernetes و Docker، حيث يتم تحسين أداء البرمجة باستخدام هذه اللغة لتحقيق توازن مثالي بين فعالية الأداء وكفاءة استهلاك الموارد.

لذلك، تُقدم هذه اللغة الأداء والكفاءة التي يحتاجها المطورين لبناء تطبيقاتهم على السحابة بطريقة مبتكرة وفعالة.

2) علوم البيانات

تعتبر علوم البيانات من أبرز استخدامات لغة غو، بحيث تعد لغة غو أحد أفضل لغات علوم البيانات التي يمكن الاعتماد عليها في لك، فهي لغة التوسع والتعامل مع البيانات الضخمة والكبيرة.

توفر اللغة أيضا امتيازات السهولة في التعامل مع البيانات بجانب السرعة القصوى التي تتيحها، حيث يمكن كتابة التعليمات البرمجية بسرعة في التنفيذ، وهي تأتي بأداة وحزمة Gonum لتحليل البيانات.

3) الذكاء الاصطناعي

تعتبر لغة غو أحد أقوى و أفضل لغات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فهي تمتلك الكثير من المكتبات البرمجية التي يمكن للمطورين الاعتماد عليها، أهمها GoMing و Goga و Goml.

وذلك من أجل التمكن من بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي هنا مثل لغة بايثون العملاقة، حيث تمتاز بسهولة الاستخدام والتزامات والكفاءة بجانب السرعة في التنفيذ وغير ذلك.

ما هي مميزات لغة البرمجة غو؟

المرونة والسهولة والبساطة في الاستخدام والقراءة.

سرعة في التجميع والتنفيذ.

القدرة على تحقيق التزامن، بحيث تتيح الفرصة أمام المستخدم في القيام بعدة عمليات في آنٍ واحد.

الحصول على النتيجة المرجوة بأسرع وقت ممكن.

تعمل الواجهات على تمكين الأنظمة المقترنة بشكل فضفاض.

ثراء ووفرة الأوامر والتعليمات في مكتبة اللغة.

الاستقلالية التامة في المنصة الداعمة لها كما هو الحال في جافا.

لغة مفتوحة المصدر.

لغة برمجة سهلة التعلم.

لغة برمجة شهيرة تستخدم كثيرا ومدعومة من جوجل.

امتلاك الكثير من المكتبات البرمجية.

لغة برمجة تحصل على تحديثات مستمرة.

امتلاك مكتبة مستقلة لتطوير الويب.

القدرة على العمل في مجالات كثيرة ومتنوعة.

لغة برمجة تدعم مختلف أنظمة التشغيل من بينها نسخ الويندوز و توزيعات لينكس.

أبرز الشركات التي تستخدم Golang

هناك الكثير من الشركات العملاقة التي تقوم باستخدام لغة غو في مختلف المجالات ومن أبرز تلك الشركات ما يلي:

شركة جوجل

شركة ميتا

شركة باي بال

شركة دوكر

شركة أوبر

شركة دروب بوكس

شركة مايكروسوفت

شركة تويتش

شركة كلاود فلاير

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية دليلنا حول لغة “غو” اليوم. لقد قمنا بالتعرف على تعريفها، وفحص أهم احصائياتها، واستكشاف استخداماتها الشائعة، وتسليط الضوء على مميزاتها الملفتة.

في الختام، قدمنا لمحة عن أبرز الشركات التي تعتمد على لغة البرمجة “غو”، ونأمل أن يكون دليلنا اليوم قد أضاف لكم فهمًا أعمق حول هذه اللغة المثيرة واستخداماتها الواسعة في عالم التطوير.