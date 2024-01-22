أمطار وضباب.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الاثنين 22/01/2024 م الموافق 10-07-1445 هـ
أمطار وضباب.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الاثنين 22/01/2024 م الموافق 10-07-1445 هـ
نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية نشرة توقعاته عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بتاريخ 22/01/2024 ميلادي الموافق للتقويم الهجري 10-07-1445، حيث يظل من الممكن أن تشهد مناطق جازان، عسير، والباحة هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين، كما يمكن أن يتكون الضباب في بعض أجزاء تلك المناطق، في حين يتوقع تحرك الرياح السطحية المثيرة للأتربة في مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، والحدود الشمالية.
توقعات حالة البحر اليوم 10-07-1445هـ
فيما يتعلق بالخليج العربي ستكون حالة البحر خفيفة الموج، من المتوقع وجود رياح سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.
في البحر الأحمر، تشير التوقعات إلى وجود رياح سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، قد تصل إلى 50 كم/ساعة عند باب المندب، يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وقد يصل إلى أكثر من مترين ونصف، حالة البحر بين خفيفة إلى مائجة عند باب المندب.
توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية للمدن الرئيسية في السعودية اليوم 22-1-2024م
- مكة: 34 / 21، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- جدة: 32 / 22، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- المدينة المنورة: 30 / 17، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- الرياض: 26 / 11، الظاهرة الجوية: عوالق.
- الدمام: 26 / 11، الظاهرة الجوية: صحو.
- أبها: 20 / 8، الظاهرة الجوية: أمطار/ضباب.
- الخرج: 26 / 11، الظاهرة الجوية: عوالق.
- المجمعة: 26 / 11، الظاهرة الجوية: عوالق.
- تبوك: 25 / 8، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- بريدة: 28 / 13، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- حائل: 25 / 10، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- جازان: 31 / 23، الظاهرة الجوية: أمطار/ضباب.
- نجران: 24 / 12، الظاهرة الجوية: عوالق.
- وادي الدواسر: 27 / 13، الظاهرة الجوية: عوالق.
- الدوادمي: 27 / 12، الظاهرة الجوية: رياح نشطة.
- شرورة: 26 / 14، الظاهرة الجوية: عوالق.
- الباحة: 19 / 9، الظاهرة الجوية: أمطار خفيفة.
- عرعر: 25 / 10، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.
- سكاكا: 25 / 10، الظاهرة الجوية: غائم جزئي.