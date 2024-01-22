هتتفرج على ماتش انهاردة وانت في البيت “تردد القناة الجزائرية الرياضية 2024” مباراة مصر ضد كاب فيردي

يبحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل حالة خاصة عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة على موقع لاروزا حيث ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد القناة الجزائرية الرياضية والتي تقوم ببث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي يشارك بها المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق ومنتخب غانا ، وقد حقق المنتخب المصري التعادل في المباراة الاخيرة مع منتخب غانا بنتيجة 2-2 ، ومن الجدير بالذكر أن مباراة المنتخب القادمة ضد الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات.

تردد القناة الجزائرية الرياضية

يبحث الكثير من مشجعي منتخب مصر ومحبي كرة القدم في جميع الدول العربية والشرق الأوسط عن تردد القناة الجزائرية الرياضية وذلك لمشاهدة مباريات المنتخب الأول لكرة القدم ضمن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير القادم وإليكم تردد القناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بدون تشفير.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر عبر شاشة قناة الجزائرية الرياضية وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.