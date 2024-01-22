رابط التقديم في الكلية البحرية 2024 وزارة الدفاع العراقية…والشروط اللازمة

رابط التقديم في الكلية البحرية 2024، بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التقديم في الكلية البحرية العراقية والمركز التدريبي المهني البحري ، والذي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الساعات الأخيرة لما فيه من امتيازات ومرتبات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياُ على خطوات ورابط التقديم في الكلية البحرية 2024 وزارة الدفاع العراقية، والشروط اللازمة للتقديم.

رابط التقديم في الكلية البحرية 2024 العراق

وأعلنت وزارة البحرية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الكلية البحرية 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة البحرية التابع لوزارة الدفاع العراقية.

اضغط على الكلية البحرية او التدريب المهني البحري.

يجب على المتقدم حل المعادلة البسيطة للتحقق من صحة التقديم.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

اضغط على حفظ الاستمارة .

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات سوف تكون انتهيت من التقديم الإلكتروني للالتحاق بالكلية البحرية أو التدريب المهني البحري.

شروط القبول في الكلية البحرية العراق 2024