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رابط التقديم في الكلية البحرية 2024 وزارة الدفاع العراقية…والشروط اللازمة
رابط التقديم في الكلية البحرية 2024
رابط التقديم في الكلية البحرية 2024، بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التقديم في الكلية البحرية العراقية والمركز التدريبي المهني البحري ، والذي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الساعات الأخيرة لما فيه من امتيازات ومرتبات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياُ على خطوات ورابط التقديم في الكلية البحرية 2024 وزارة الدفاع العراقية، والشروط اللازمة للتقديم.
رابط التقديم في الكلية البحرية 2024 العراق
وأعلنت وزارة البحرية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الكلية البحرية 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة البحرية التابع لوزارة الدفاع العراقية.
- اضغط على الكلية البحرية او التدريب المهني البحري.
- يجب على المتقدم حل المعادلة البسيطة للتحقق من صحة التقديم.
- ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.
- اضغط على حفظ الاستمارة .
- بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات سوف تكون انتهيت من التقديم الإلكتروني للالتحاق بالكلية البحرية أو التدريب المهني البحري.
شروط القبول في الكلية البحرية العراق 2024
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين في الكلية البحرية وزارة الدفاع العراقية وهي:
- يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين.
- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية تخصص “علمي”.
- ألا يقل المعدل عن 75% للطلاب الراغبين في دراسة قسم العلوم.
- ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام.
- كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والذكاء.
- ألا يكون المتقدم تم فصله أو انسحب من الكلية البحرية من قبل.
- ألا يكون للمتقدم سجل جنائي أو تم اتهامه في قضاية مخلة بالشرف.