مبروك للطلاب moe.gov.eg.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي لعام 2024 في جميع المحافظات وبعد انتهاء الامتحانات، يبدأ الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن نتائج الصف الأول الثانوي والتي تنتهي يوم الأربعاء الموافق 24-1-2024، وبعدها ينتظر الكثير من الطلاب موعد النتيجة والتي يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات وإجاباتها وفقا لكل محافظه، لذلك هنا خلال موقعنا نوضح لكم طريقة الاستعلام ومعرفة روابط النتيجة خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

من خلال منصة وزارة التربية والتعليم يمكن لأولياء الأمور والطلاب للصف الأول الثانوي لعام 2024 الاستعلام عن النتيجة وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح ورصد الدرجات التالية:

هنا قم بالدخول على منصة وزارة التربية والتعليم من قم بالنقر على أيقونة نتيجة الصف الأول الثانوي 2024. قم بتحديد نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024. قم بإدخال بيانات الطالب من رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي الخاص بالطالب. اضغط على أيقونة استعلام أو عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة عام2024

عزيزي طلاب الصف الأول الثانوي بالفصل الدارسي الأول محافظة الجيزة يمكنكم الاستعلام والحصول على نتيجتك من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة عن طريق الرقم الأرضي،بالإضافة أن مديرية التعليم تنوه التلاميذ بمتابعة صفحتنا التعليمية فيس بوك للحصول على درجاتك.

نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2024

تتيح محافظات التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بنسب تقديرية على أن يمثل كل فصل دراسي نسبة 50 % من الدرجة النهائية وهذه الدرجات عبارة عن: