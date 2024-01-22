هسة كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى تلك اللحظة مازالنا في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية التي تشرف على هذا البرنامج الذي يستفيد منه الالاف من الاسر محدودي الدخل والارامل وغيرهم، وذلك في اطار سعي الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وهناك توقعات تفيد بأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من المقرر أن تعلن قريبا عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية بعد الانتهاء من كافة عمليات الفحص لكافة الطلبات المقدمة والتي استقبلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث سيتم اختيار المشمولين وفقا للشروط المعلنة سابقا، ويتم تحديد قيمة راتب الرعاية الاجتماعبة وفقا لعدد أفراد الاسرة، اليكم شرح تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط مظلتي:

قم بالدخول على منصة مظلتي الرسمية.

قم بالضغط على ايقونة هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، ألا وهي الوجبة السابعة.

الآن حدد المحافظة التي تقيم بها من القائمة المنسدلة امامك.

قم بادخال بياناتك بشكل صحيح في اماكنها.

اضغط على كلمة “الاستعلام”.

سيظهر لك فور ايقونة تحميل كشوف المشمولين.

بعد تحميل الملف يمكنك الإطلاع عن جميع المستفيدين بعد أن يتم اعتماد الكشوف.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024 فهي: