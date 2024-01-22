المؤسس عثمان الحلقة 145 الجديد الآن عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 “اضبطها في خطوتين”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من محبي المسلسلات التركية التاريخية عن تردد قناة الفجر الجزائرية حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات العربية التي تقوم بعرض الكثير من المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة ومنها مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس مسلسل صلاح الدين الأيوبي ، وتعرض قناة الفجر الجزائرية جميع المسلسلات مدبلجة باللغة العربية وبجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

نكشف اليوم عن تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك لمشاهدة الكثير من المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة والتي تحظ باهتمام ومتابعة الكثير من المواطنين في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث يشاهد الملايين مسلسل قيمان عثمان الجزء الخامس والذي تم عرضه بشكل مجاني وبدون فواصل إعلانية وبجودة عالية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية كل أسبوع .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾

موعد عرض الحلقة الجديدة مسلسل قيامة عثمان

بعد تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية يبحث الكثير من محبي مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة الجديدة وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، ويمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.