أسهل طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات واتفرج على مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم الاثنين بطولة أمم إفريقيا 2023

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بثها لعدد من المباريات على شاشتها بالمجان، حيث إنها ستعرض مباريات منتخب الجزائر في البطولة فهي من القنوات الرياضية المخصصة لنقل كل ما له علاقة بالرياضة في دولة الجزائر سواء كانت محلية أو دولية أو عالمية، وننقل لكم من خلال موقعنا “البديل” طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

تُقام اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستبث المباراة بدون تشفير على قناة الجزائرية الأرضية ويمكنكم مشاهدتها مجاناً من خلال التردد الآتي:-

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

هناك طريقة يمكن من خلالها فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الضغط على الزر القائمة في menu.

ثم انقر على الأيقونة الخاصة بالإعدادات التي تظهر على الشاشة.

أدخل عبر الريموت الرقم السري المكون من 4 أرقام، وهو عبارة عن 0000.

ثم أدخل رمز فك الشفرة لمشاهدة الجزائرية المكون من 12 رقمًا، وهو كالآتي 110000000000.

وبعدها سيتم تفعيل قناة الجزائرية الأرضية على الفور.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

القناة الجزائرية الأولى

التردد: 10992.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى

التردد: 11642.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغرب الرياضية على نايل سات