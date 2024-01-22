“الدولار اتجنن على الأخر”.. سعر الدولار يتخطى الـ 61 جنيهًا والبنوك تُفاجي الجميع

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء وعند جميع تجار العملة بالسوق الموازية، حتى أن قيمة سعر الدولار بلغت نحو 61 جنيهًا في بعض المناطق المؤهلة للبيع والشراء خارج نطاق القطاع المصرفي، على أن سجل سعر الدولار في أخر تحدي بالبنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، ونحو 30.85 جنيه للبيع، إضافة إلى أن السوق السوداء استحوذت بشكل كبير على مستوى الجمهورية، مما اتجه إليه العديد من راغبي البيع والشراء.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفي أخر تحديث لأسعار الدولار في العديد من البنوك العاملة بمصر، جاءت على النحو التالي:-

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد ليُسجل الـ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار ببنك الإسكندرية وصل قيمته إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

هذا وأن سعر الدولار مقابل الجنيه سجل ببنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ليُسجل نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أزمة الدولار في مصر

وتمر الدولة المصرية بأزمة كبيرة في نقص العملة الأجنبية، التي غلبت عيها انتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الإنتظار، إضافة إلى أن تم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة وصلت قيمتها إلى نحو 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023.