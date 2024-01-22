اتفرج اليوم”Egypt match” تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر2023 في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب الراس الاخضر، في مباراته الثالثة بدور المجموعات في كاس الامم الافريقية اليوم، ستقام المباراة في الاثنين الموافق 22 يناير، وتعد هذه المباراة الثالثة للفراعنة في البطولة بعد تحقيقهم لتعادل ايجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الاولى امام منتخب غانا، يسعى المنتخب الوطني لتحسين ادائه وتحقيق الفوز في مواجهة الجولة الثانية بدور المجموعات امام الراس الاخضر، وسيتم بث المباراة عبر القنوات المفتوحة.

القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر

ستقام مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ويرغب المدير الفني روي فيتوريا في قيادة المنتخب المصري نحو الفوز وتحقيق حلم الفوز بالبطولة، على الرغم من النتائج المتواضعة في المباريات السابقة، حيث يواجه تهديدات بالخروج من البطولة، الا انه يسعى جاهدا لتعويض ذلك، من المقرر ان يغيب لاعب ليفربول محمد صلاح عن مباراة الراس الاخضر، بسبب اصابته في مباراة غانا، وسيعمل فيتوريا على ايجاد بديل له.

تردد القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر اليوم

لمتابعة مباراة مصر والراس الاخضر، يمكنك استخدام الترددات التالية للقنوات المجانية:

1. قنوات TV 5.8 (مفتوحة):

– القمر الصناعي: تركسات 42 شرقا.

– التردد: 12356، مع معدل الترميز 7100، او التردد 12346، مع معدل الترميز 9600.

– الاستقطاب: أفقي.

2. قنوات tvt التوجولية (مفتوحة):

– القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا.

– التردد: 11900.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

3. قنوات Ortb البينينية (مفتوحة):

– القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا.

– التردد: 11900.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

4. قناة TRT (مفتوحة):

– القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرقًا.

– التردد: 11900.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

5. قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة):

– القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا.

– التردد: 11900.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

يرجى ضبط استقطاب الصحن الخاص بك على الاستقطاب الافقي وضبط التردد، ومعدل الترميز وفقا للقناة التي ترغب في مشاهدتها.