pdf لينك مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ستعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية قريبا بعد الانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف الراتب للمستحقين ليتمكنوا من شراء مستلزمات الحياة، وقريبا سيتم رفع كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الكترونيا عبر زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية فور أن يقوم السيد احمد الاسدي من اعلانها واعتماد الكشوف بشكل رسمي، ومن المعروف أن قيمة الدعم المالي يختلف وفقا لأفراد الاسرة،وحتى الآن لم تحدد الوزارة موعدا لصرف الوجبة السابعة أو الاعلان عن اسماء المستحقين، والآن مع خطوات تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم الآن بالدخول إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

الآن منها اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد الاستعلام عن الوجبة السابعة، ثم اختر اسم محافظتك التي تقطن بها.

اضغط على ايقونة تحميل كشوفات المشمولين بصيغة pdf.

بعد تنزيل الملف على الجهاز افتح الملف وابحث عن اسمك لتعرف هل تم قبولك أم لا.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك خلال الايام القادمة وفي حالة الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 زيارة منصة مظلتي وتحميل الكشوف، على أن يتم اختيار من تنطبق عليه تلك الشروط المعلنة:

يجب أن لا يقل عدد أفراد الاسرة عن 4 افراد.

أن يكون المتقدم للاستفادة من الراتب عراقي الجنسية.

أن يكون دائما مقيم في العراق.

أن يلتزم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

أن لا يملك أصول أو سجل تجاري.

حتى الآن لم تعلن وزارة العمل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في أي من المحافظات العراقية، حيث مازال فحص الطلبات المقدمة مستمر حتى تلك اللحظة، استعدادا للاعلان عن اسماء المستحقين في القريب العاجل.