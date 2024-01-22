لينك التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 واهم شروط التقديم

في إطار حرصها على رعاية المرأة ودعم أسرتها، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة شهرية لربات البيوت، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهن، ورفع العبء عن كاهلهن وتهدف هذه المنحة إلى دعم ربات البيوت من الأسر الأشد حاجة، وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن ويمكن لربات البيوت الراغبات في الحصول على هذه المنحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتضامن والضمان الاجتماعي وتعد هذه المنحة خطوة مهمة في دعم المرأة الجزائرية، وتعزيز دورها في المجتمع.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تسعى الحكومة الجزائرية إلى دعم المرأة الماكثة في البيت، وذلك من خلال تقديم منحة مالية لها. يمكن للمرأة الماكثة الحصول على المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة للحصول على المنحة هي التسجيل في موقع الوكالة الوطنية للتشغيل يمكن القيام بذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، يجب اختيار منحة البطالة للمرأة من القائمة.

يجب إدخال البيانات الشخصية للمرأة الماكثة، مثل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والجنس.

يجب إدخال المعلومات المالية للمرأة الماكثة، مثل الدخل الشهري لمعاش الضمان الاجتماعي.

يجب تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت استيفائها للشروط، مثل بطاقة الهوية وشهادة الطلاق أو الوفاة.

بعد إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة، يجب الضغط على زر إرسال.

سيتم مراجعة البيانات والمستندات المقدمة للتأكد من صحتها.

بعد مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، سيتم إبلاغ المرأة الماكثة بحالة طلبها.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

حددت الحكومة الجزائرية شروطًا معينة يجب توافرها في المتقدمات للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024. تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الجنسية الجزائرية.

الإقامة المستمرة في الجزائر.

السن أكبر من 15 عامًا.

عدم العمل.

عدم امتلاك أي مصدر دخل.