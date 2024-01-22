لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول عموم المحافظات العراق

يمثل إعلان نتائج الامتحانات لحظة مهمة في حياة الطلاب وأولياء أمورهم، فهي تحدد مستقبل الطالب الدراسي والمهني حيث انها تحدد هل سيتمكن الطالب من الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، أو لا كما تساعد نتائج الامتحانات أيضًا على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير في النظام التعليمي العراقي، حيث تحدد هذه النتائج المهارات والمعارف التي يفتقر إليها الطلاب ويمكن الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية العراقية.

استعلام نتائج الثالث المتوسط عبر رابط وزارة التربية العراقية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، حيث يُعد هذا العام الدراسي من أهم الأعوام الدراسية في حياة الطلاب، ويحدد مستقبلهم التعليمي وأعلنت وزارة التربية العراقية ان إعلان نتائج الثالث المتوسط، سيتم الإعلان بعد الانتهاء من التصحيح ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر رابط وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت الخاص بك.

اكتب في شريط البحث “موقع وزارة التربية العراقية”.

اضغط على رابط الموقع الأول في نتائج البحث.

اضغط على “نتائج الامتحانات”.

اختر “نتائج الثالث المتوسط”.

اختر “الدور الأول”.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل رقم الطالب.

اضغط على “عرض النتيجة”.

رابط موقع نتائجنا الإلكتروني

للدخول إلى رابط موقع نتائجنا الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية: