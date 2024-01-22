التربية العراقية تُعلن جدول امتحانات “الخارجي”

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن جدول الخارجي لجميع المراحل الدراسية المختلفة في كافة المحافظات بالعراق، فضلاً عن أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع مراعاة بأن امتحانات باقي المراحل الدراسية مازالت مستمرة في الوقت الحالي، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تهيئة المناخ الملائم أمام جميع الطلبة والطالبات لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الترم الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الترم الأول، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ليتم بعد ذلك إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به في الخانة الخاصة لذلك.

ليتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم تحديد الدور الأول.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بكل طالب.

موعد إعلان نتائج الطلاب في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الطلاب في مختلف محافظات يتم عرضها بعد تادية الإمتحانات الخاصة بكل مرحلة دراسية، فضلاً عن أن بعد تتم عملية المراجعة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب، وعليه يتم فحص كافة أوراق الإمتحانات، ليتم بعدها رصد الدرجات، وفي النهاية يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا.