استعلم عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير 2024 موقع وزارة العمل

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يبحثون الآن عن وجبة شهر يناير كثيرًا، والتي قد صرحت وزارة العمل بها منذ فترة وأنها الآن تحت المراجعة للاستعداد بالإعلان عنها، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تعلم أهمية هذا الدعم للفئة المستحقة له، لذلك فهي تراجع دقيقة لهذه الفئة حتى تجعل الدعم في الفئة الأكثر استحقاقًا، وذلك حتى لا تدخل فيها من لا يستحق فينتج عن ذلك عدم قدرة الدولة على الدعم، كما يمكنك للمستفيدين الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال موقع وزارة العمل.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة يناير

وفرت وزارة العمل العراقية أكثر من منصة يستطيع من خلالها المشمولين بالرعاية الاستعلام عن الدعم الخاص بهم والاطلاع على أسماءهم وأهلية استحقاقهم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية. قم بكتابة الرمز المرئي في مكانة ثم اضغط دخول إلى الموقع. من الصفحة الرئيسة للموقع اضغط على برامج الحماية الاجتماعية. ومن ثم اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية، وحدد الوجبة التي ترد الاستعلام عنها وهي وجبة يناير. يطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية. تأكد من صحة المعلومات ثم اضغط على استعلام.

يعرض لك حالة استحقاقك للدعم وباقي التفاصيل.

موعد إعلان الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية العراق

من المتوقع أن يتم إعلان الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية في العراق خلال هذه الأيام والتي قد أكدت عليها وزارة العمل قبل ذلك أنها بصدد الإعلان عنها، لذلك من الممكن أن يتم إعلانها قبل نهاية الشهر الجاري، فمَا على المشمولين بالرعاية سوي متابعة موقع وزارة العمل والاستعلام عن الوجبة بالطريقة التي ذكرنا.