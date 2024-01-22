PDF وجبة سابعة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq وزارة العمل 2024

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان الوجبة السابعة التي ينتظرها العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية يدعم العديد من الأسر والأفراد التي تقدمت عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن البرنامج يُخفف من العبء الاقتصادي خاصة للأسر الأشد احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ويمكن التعرف على أسماء المشمولين في الوجبة الجديدة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال رمز التحقق في الشاشة الرئيسية.

كذلك يتم التوجه إلى الصفحة التالية مباشرة.

ليتم بعدها اختيار الدفعة والوجبة التي ينتمي إليها المستفيد.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

وعليه يتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بالمشمولين.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

جاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعي الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-