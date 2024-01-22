هتتفرج على الماتش من غير ماتنزل القهوة على “تردد قناة بين سبورت ماكس 2024” مصر ضد كاب فيردي الرأس الأخضر

مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وجزر القمر في كأس الأمم الإفريقية 2024 تتحوّل قناة BeIN SPORTS Max إلى وجهة أساسية لعشاق كرة القدم تقدم القناة بثا غير مشفر على نايل سات يمكن مشاهدة جميع مباريات البطولة بشكل مجاني هذه الفرصة الفريدة تتيح للجماهير الاستمتاع بأحداث البطولة دون أي تشفير.

تردد قناة بين سبورت ماكس 2024

تردد قناة بين سبورت ماكس1 على النايل سات:

التردد:12604

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت ماكس2 على النايل سات:

التردد:12245

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت ماكس3 على النايل سات:

التردد:11013

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت ماكس4 على النايل سات:

التردد:12245

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لضبط القناة بين سبورت ماكس:

1. اضغط على زر “Menu” على الريموت كنترول الخاص بالرسيفر الخاص بك. 2. اختر خيار “Installation” من القائمة الرئيسية. 3. إذا طلب منك إدخال رمز سري استخدم (0000) أو أي رمز سري آخر إذا كان معروفا. 4. حدد القمر الصناعي المرغوب فيه، مثل نايل سات أو عرب سات، وغيرها. 5. أدخل بيانات التردد بما في ذلك التردد الاستقطاب والترميز ومعامل التصحيح. 6. اختر “موافق” أو “Save” لحفظ الإعدادات الجديدة اتباع الخطوات

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي 2024

سوف يتم عرض مباراة منتخب مصر اليوم الموافق 22 من يناير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، بينما في تمام الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.