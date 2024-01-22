WATCH NOW:مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة المفتوحة AFCON 2023 على جميع الاقمار

مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة ، والتي سوف تذاع اليوم الاثنين الموافق 22يناير 2024 وهى المباراة الأخيرة للمنتخب من دور المجموعات والتي قد تكون الأخيرة له في البطولة في حالة الخسارة أو التعادل اليوم ، وهذا مباراة اليوم للمنتخب المصري هي مباراة صعبة للغاية مع متصدر المجموعة الذي فاجأ الجميع بأدائه القوى منذ انطلاق البطولة وتمكن من تصدر المجموعة بعد الفوز فى مباراته الأولى على غانا ومن ثم تمكن من الفوز على موزمبيق، وهما المنتخبين الذي تعادل معهم المنتخب المصري.

مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة

سوف تبدأ مباراة المنتخب المصري اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية وفى تمام الثانية عشر بتوقيت الإمارات ، وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات مختلفة سواء مشفرة او مفتوحة من اهم تلك القنوات هي شبكة قنوات بي إن سبورت والتي خصصت ماكس لعرض مباريات كاس أمم أفريقيا، وهى باقة مشفرة ولكن تعرض المباراة على القنوات الأفريقية على الأقمار الصناعية المختلفة .

القناة الناقلة لمبراة مصر والرأس الأخضر

سوف تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر على تردد القنوات الناقلة التالية هي القنوات الأفريقية التي تبث البطولة من أراضيها إلي جميع متابيعها بالمجان

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 12284.

الاستقطاب: أفقى.

معدل الترميز: 27500. قناة النبأ الليبية القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11096.

الاستقطاب: أفقى.

معدل الترميز: 27500.