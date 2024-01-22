اضبطها صح “تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية .. شاهد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة تعد واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي والغربي تتميز القناة بتغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية على مستوى العالم وتقدم خدمة بث مباشر مجاني لمختلف الرياضات من بينها كرة القدم وكرة السلة والتنس وسباقات الفورممولا بالإضافة إلى العديد من الرياضات الأخرى المثيرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على النايل سات:

التردد: 11411

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على عرب سات:

التردد: 11526

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 HD على النايل سات:

التردد:12091

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 HD على عرب سات:

التردد:11804

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لتثبيت القناة أبو ظبي الرياضية:

1. قم بتشغيل جهاز الرسيفر. 2. اضغط على زر “Menu” للوصول إلى قائمة الإعدادات الرئيسية. 3. اختر خيار البحث اليدوي من القائمة.

تظهر الخطوات التالية:

قم بإدخال تفاصيل التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة على جهاز الرسيفر.

عندما تظهر رسالة تطلب منك حفظ الإعدادات اضغط على زر الحفظ.

يجب أن يتم ضبط جهاز الرسيفر لاستقبال قناة أبو ظبي الرياضية بنجاح.

موعد عرض مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر 2024

سوف يتم غرض مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر على تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024، وتردد قناة بين سبورت ماكس 2024، وأون تايم سبورت 2024.