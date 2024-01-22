انخفاض في الأسعار.. نشرة أسعار الذهب الجديد والمستعمل وسبيكة الذهب في السعودية اليوم 22 يناير 2024

تراجعت أسعار عيارات الذهب في السعودية يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، بانخفاض طفيف، حيث شهد الذهب تراجعاً في قيمته بنحو ريال سعودي تقريباً في جميع العيارات متزامناً مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر على الصعيدين المحلي والعالمي، وإليكم التفاصيل.

أسعار عيارات الذهب الجديد والمستعمل في السعودية اليوم

سجل سعر غرام الذهب ذو العيار 18 اليوم في المملكة العربية السعودية ما يقارب الـ 182,83 ريال (48,76 دولار)، وسجل سعر غرام الذهب في المملكة العربية السعودية لعيار 24 نحو 243,78 ريال (65,01 دولار)، كما بلغ سعر غرام الذهب لعيار 21 في السعودية حوالي 213,31 ريال (56,88 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب المستعمل في السعودية اليوم فهي كانت كالتالي.

بلغ سعر الذهب المستعمل لعيار 22 نحو 218,46 ريال.

سجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 177,83 ريال.

حقق سعر غرام الذهب لعيار 21 نحو 208,31 ريال.

متوسط سعر الذهب في المصنعية

وصل متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في المملكة العربية السعودية، حتى إعداد هذا التقرير، إلى نحو 261,45 ريال لعيار 22، بينما بلغ سعر غرام الذهب لعيار 21 نحو 251,70 ريال، كما كان سعر شراء غرام الذهب الجديد في المملكة اليوم الاثنين لعيار 18 حوالي 245,00 ريال.

سعر سبيكة الذهب في المملكة العربية السعودية

بلغ سعر سبيكة الذهب في المملكة لوزن 10 غرامات نحو 2506,05 ريال سعودي، كما سجل سعر سبيكة الذهب للوزن 20 غراماً في المملكة حوالي 4977,96 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة ذات وزن 50 غراماً في المملكة حوالي 12359,59 ريال سعودي، في حين سجل سعر سبيكة الذهب لوزن كيلوغرام واحد نحو 245485,27 ريال سعودي.