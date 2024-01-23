استعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2024 عبر billing.te.eg وسدادها بعدة طرق.. سددها قبل الفصل

المواطنون المستفيدين من خدمات شركة المصرية للاتصالات يتساءلون عن رابط عمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي، بحيث يتمكنوا من التعرف على قيمة الفاتورة المتراكمة عليهم عن شهر يناير، بل وسدادها قبل أن يتعرضوا لأي غرامة أو تنقطع الخدمة عنهم وبالتالي انقطاع الإنترنت، وبتقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام والسداد إلكترونيًا من المنزل.

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي

وفرت المصرية للاتصالات أمام المواطنين موقعًا إلكترونيًا على الشبكة، والذي من خلاله يمكن التعرف على قيمة الفاتورة على الخط الأرضي، وهل الفاتورة صدرت أم لا؟ وذلك بطريقة إلكترونية بدل من الذهاب إلى الشركة أو أحد فروعها، وبكل سهولة وفي لحظات يمكن الاستعلام، وذلك تبعًا للترتيب التالي:

زيارة موقع المصرية للاتصالات الموجود على الشبكة العنكبوتية.

الموجود على الشبكة العنكبوتية. اختيار فاتورة الخط الأرضي.

إضافة رقم الهاتف مسبوقًا بكود المحافظة.

إظهار الفواتير.

علمًا بأن الفاتورة صدرت من يوم 15 ينار الماضي ومسموح للمواطنين بسدادها حتى منتصف شهر فبراير القادم، وبعدها ستُفرض الغرامات إن لم تقم بالسداد.

سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

وضحنا لكم رابط عمل استعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2024 الجاري، وبالنسبة لسداد الفاتورة، فيمكن بكل سهولة السداد، وذلك بعدة طرق تأتي كما يلي: