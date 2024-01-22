صدق عينك الكلام بجد “حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين 2024” .. أعرف التفاصيل كلها

أود أن أوضح أن وزارة التموين نفت بشكل قاطع الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إضافة 100 جنيه إلى بطاقات التموين في بيان رسمي أكدت الوزارة أنه لا توجد أدلة صحيحة تثبت هذا الادعاء وأنه لا يوجد أي زيادات تمت على بطاقات التموين.

حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين 2024

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون غير دقيقة ويفضل الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة تحرص الوزارة على توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين وتهيب بالجميع بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات تأكدت وزارة التموين من عدم صحة الأخبار التي تم تداولها حول زيادة نصيب الفرد في التموين لعام 2024 في بيان رسمي نفت الوزارة بشكل قاطع أي زيادة في نصيب الفرد مؤكدة أن المبلغ الذي يحصل عليه الفرد ثابت بقيمة 50 جنيها يستخدم هذا المبلغ للحصول على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر.

أسعار بعض السلع التموينية2024:

– سعر السكر المعبأ 1 كيلو 12.60 جنيه.

– سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيه.

-سعر الدقيق المعبأ 1 كيلو 18.00 جنيه.

– سعر المكرونة 800 جرام 13.00 جنيه.

– سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

– سعر المربى أنواع 350 جرام 16 جنيها.

– سعر عبوة جبنة 125 جرام 4.5 جنيه.

– سعر علبة تونة مفتتة 18 جنيه.

موعد صرف مقررات التموين 2024 شهر فبراير

سوف يتم رسميًا البدء في صرف سلع او مقررات التموين شهر فبراير 2024، بداية من يوم 1 من فبراير القادم 2024، بعد إضافة الزيادة الجديدة بأمر رئاسي.