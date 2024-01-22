استقبل حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة الفجر الجزائرية من بين القنوات الفضائية البارزة في الجزائر حيث تبرز بتقديمها محتوى غني ومتنوع يشمل المسلسلات التركية الشهيرة وبرامج إخبارية تغطي الأحداث الهامة في الجزائر والعالم العربي يتميز دورها بتلبية توقعات المشاهدين وتقديم محتوى يتناسب مع اهتماماتهم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات:

التردد:12043

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد اخر قناة الفجر الجزائرية على النايل سات للوصول اليها:

التردد:12645

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

لضبط قناة الفجر الجزائرية2024

تحديد القمر الصناعي

– افتح قائمة الإعدادات بحث عن خيار يتيح لك تحديد القمر الصناعي.

قائمة الترددات

– ابحث عن قائمة الترددات في القائمة الرئيسية اختر خيار إضافة تردد جديد.

إضافة التردد

– أدخل التردد الخاص بالقناة التي ترغب في تثبيتها قم بتحديد معدل الترميز المناسب للتردد.

اختيار الاستقطاب

– حدد نوع الاستقطاب المستخدم للتردد (أفقي أو رأسي).

معامل تصحيح الخطأ

– أدخل قيمة معامل تصحيح الخطأ.

البحث عن القنوات

– اضغط على خيار البحث التلقائي للقنوات الجديدة.

– انتظر حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

استمتع بالقناة

– بعد اكتمال البحث، ستظهر القنوات المكتشفة حدد القناة المرغوبة وابدأ بمشاهدة المحتوى.

تأكد من إدخال البيانات بدقة وفقًا للمعلومات المتوفرة لديك حول التردد والاستقطاب.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 2024 الحلقة الجديدة

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد الفجر الجزائرية في تمام اليوم الاربعاء 2024 من كل اسبوع، بأعلى جودة وبصورة نقية بدون تشويش أو قطع إشارة.