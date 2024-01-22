“هنـــا” جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تم الإعلان عن كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من بين البرامج الاجتماعية الرئيسية التي تُقدمها الحكومة العراقية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود، هذا البرنامج يستهدف توفير الدعم المالي للمواطنين، خاصةً أولئك الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة، ويسعى البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم توفير رابط خاص للاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع محافظات العراق، يمكنك القيام بذلك عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن القوائم النهائية بعد فحص ودراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

للقيام بذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة “ مظلتي “.

“. انتقل إلى إدارة الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة الأخيرة والمحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

أدخل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن الأسماء.

انقر على أيقونة “استعلام” أو “تحميل”.

ستظهر قوائم الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في لحظات.

انقر على أيقونة “تنزيل” لتحميل الكشوف.

قم بفتح الملفات المنزلة وابحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على الدعم