لقاء التحدى “مصر ضد كاب فيردي” اضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر2023 في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر يتطلع إلى تاكيد تاهله إلى دور الـ16 في كاس امم افريقيا 2023، عندما يواجه منتخب كاب فيردي في ختام مرحلة المجموعات، هذه المباراة ستكون حاسمة لكلا الفريقين، حيث يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل منتخب كاب فيردي المركز الاول بست نقاط. بالتالي، فإن نتيجة هذه المباراة ستحدد ما إذا كانت مصر ستتاهل إلى دور الـ16 ام لا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر والراس الاخضر

تترقب جماهير مصر هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث ستكون فرصة لمنتخبهم للمضي قدما في البطولة وتحقيق النجاح، يعتمد المنتخب على تشجيع ودعم الجماهير، لتحقيق الانتصار والتاهل إلى المرحلة التالية، ستكون المباراة تحديا حقيقيا للمنتخب المصري، ولكنهم مستعدون لتحقيق الفوز وجعل الجماهير فخورة بادائهم.

انطلاق مباراة مصر ضد كاب فيردي في كاس امم افريقيا

منتخب مصر يدرك اهمية هذه المواجهة ويسعى جاهدا لتحقيق الفوز او التعادل للتاهل، سيعتمد المنتخب على خبرته ومهارات لاعبيه للتغلب على منتخب كاب فيردي القوي، ستكون المنافسة شديدة والتحدي كبير، ولكن منتخب مصر مصمم على تقديم اداء قوي وتحقيق النتيجة المرغوبة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر و الراس الاخضر

هناك عتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر و الراس الاخضردة خيارات للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة مباراة مصر بطريقة مجانية، فقد قامت قنوات بي ان سبورت المشفرة بنقل المباراة رسميا، وبالاضافة إلى ذلك، هناك عدد من القنوات المجانية المتاحة:

قناة Canal 11 HD: قناة مجانية يمكن ضبطها على القمر الصناعي هيسباسات 30 غرب، تردد القناة: 12437 ومعدل الترميز والاستقطاب: H-27500.

قناة RING HD: توجد على القمر الصناعي البلغاري 1.9 شرق، تردد القناة: 12418 ومعدل الترميز والاستقطاب: H-30000.

قناة النبأ الليبية: توجد على القمر الصناعي نايل سات. يمكن ضبطها على تردد: 11096 والاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500.

قناة Solo Calcio: يمكن ضبط هذه القناة على القمر الصناعي الأوروبي 13 شرق، تردد القناة: 11179 ومعدل الترميز: H-27500.

قناة تيلي تشاد: قناة مجانية يمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة: 12015 والاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500.

قناة ESPN 901: إحدى القنوات الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي تيليستار 15، تردد القناة: 12609 ومعدل الترميز: H-7550.

هذه القنوات المجانية توفر فرصة للجماهير لمشاهدة المباراة بشكل مجاني ومتابعة اداء المنتخب المصري في التاهل إلى المرحلة التالية من البطولة.