بعد تبكير التاريخ!! تعرف على “متى إيداع معاشات شهر فبراير؟” + زيادة جديدة لبعض الفئات

متى إيداع معاشات شهر فبراير في إطار اهتمام الدولة بتحسين ظروف المواطنين، قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات فبراير 2024 اعتبارًا من بداية الشهر الجديد، يمكن لأصحاب المعاشات الاستعداد لاستلام مدفوعاتهم اعتبارًا من الخميس 1 فبراير 2024، وهذا كجزء من سلسلة من الزيادات التي تم تنفيذها لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

متى إيداع معاشات شهر فبراير

تحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير سهولة في عملية صرف المعاشات، حيث يمكن لأصحاب المعاشات سحب مدفوعاتهم من منافذ البريد المصري أو بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن الوصول إليها عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الزيادات في إطار التزام الحكومة برفع مستوى المعيشة للمواطنين، حيث تعكس الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الفئات المستحقة لتلك الزيادات.

تحسين المعاشات في مصر لعام 2024

شهدت المعاشات في مصر مؤخرًا حالةً من التحسين، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ زيادات بهدف تسهيل الظروف الحياتية على المواطنين، وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، تُقرّ زيادة بنسبة سنوية تبلغ 15% في قيمة المعاشات، ويتم صرف هذه الزيادة في شهر يوليو، ما لم يتم اتخاذ قرار بتقديمها مبكرًا، كما حدث في العام السابق 2023.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات في 2024

ينص قانون التأمينات والمعاشات على أن تُقر زيادة قيمة المعاشات لعام 2024 لصالح الفئات المستحقة، والتي تشمل جميع الأفراد المستحقين للحصول على هذه الزيادة، وتُقدر هذه الزيادة بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاشات سنويًا.

استعلام عن معاشات فبراير 2024

يمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن مواعيد صرف معاشاتهم والحصول على معلومات إضافية عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط هنا.